Amsterdamse vos bezorgt Mylène 1,5 miljoen Instagram-likes

Ze is er nog een beetje beduusd van, vertelt ze aan de telefoon vanuit Kopenhagen waar ze op citytrip is. Haar foto van een zich uitrekkende vos werd door Instagram uitgekozen als foto van de dag en dinsdag gedeeld op het officiële account. Vandaag is het plaatje ruim 1,8 miljoen keer geliket. Er staan 10.000 reacties onder.



Als klap op de vuurpijl plaatste acteur Antonio Banderas het plaatje met Mylènes naam op zijn Instragram-pagina met de woorden ‘Spectaculaire foto, nietwaar? Mooie dag!’ Bijna 55.000 mensen liketen die post.



,,Een viral op Instagram is toch wel het hoogst haalbare’’, vertelt de 27-jarige Sopacua enthousiast. Al sinds de middelbare school is fotograferen haar grote passie. Op haar zestiende kocht ze haar eerste spiegelreflexcamera. De plaatjes deelt ze op Instagram, waar ze een volgersschare van zo’n 17.000 mensen opbouwde.



Zorro

Dankzij de vossenfoto heeft Sopacua er in één klap 7.000 mensen bij. ,,Gek genoeg is de foto al zo’n twee jaar oud. Ik had hem destijds een keer gedeeld, maar daarna niet meer.

Deze week deelde de fotografe de foto nogmaals en toen kwam er een mailtje van Instagram. Of ze de foto op hun officiële account mochten zetten. ,,Ik kon me dus een beetje voorbereiden.’’ Vervolgens plaatste Hollywood-ster Antonio Banderas het kiekje dus ook nog. ,,Echt tof dat Zorro, want dat is hij voor mij, mijn foto deelt!’’

Ze weet nog precies hoe het tafereel tot stand kwam. ,,Een Instagramvriend vroeg of ik meeging naar de Amsterdamse Waterleidingduinen om vossen te fotograferen. Ik dacht: zul je net zien dat er geen vos te bekennen is, maar vrijwel direct kwam er één tevoorschijn.”



Sopacua, die jarenlang freelancete als fotograaf en tegenwoordig beeldredacteur is bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, schoot vele plaatjes met haar camera. ,,Hij liep heel casual langs ons, maakte rondjes. En toen rekte hij zich ineens uit. ‘Klikken!’ dacht ik meteen.’’

Gezichtsexpressie

Het leverde een memorabele foto op. ,,Deze is echt perfect: de vos, het licht.’’ Inmiddels heeft ze de smaak te pakken. Tussen de vele foto's op haar site zijn diverse vossen te vinden. ,,Een vos geeft elke keer een andere foto. Soms zien ze eruit alsof ze je willen opeten, een andere keer juist zijn ze juist heel schattig. Hun gezichtsexpressie is steeds anders.’’



Voorlopig blijft de Utrechtse fotografie als hobby beoefenen via Instagram. ,,Ervan leven is toch lastig, dat willen zo veel mensen.’’ Natuurfoto's hebben haar voorkeur, hoewel ze ook graag het stadsleven vastlegt. ,,Hier in Kopenhagen wil ik wat foto’s maken voor mijn Instagram-pagina. Je hebt hier prachtig gekleurde huisjes.’’