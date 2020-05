Amyra (16) zat voor aanval wolf nog te chillen in de speeltuin om de hoek: ‘Veel te gevaarlijk om hem daar los te laten lopen’

Grote brand bij autobe­drijf Wessel in De Lutte

14:53 DE LUTTE - In De Lutte is zaterdagmiddag een grote brand ontstaan bij Auto Wessel. De brand is volgens eigenaar Herman Wessel ontstaan tijdens het vervangen van een onderdeel van de autopers. De brand woedt in het gedeelte van de autosloop van Auto Wessel. De rookpluim is in de wijde omgeving goed te zien. Ook zijn er af en toe knallen te horen op het terrein.