ANBO-directeur Liane belt met bejaarden: ‘Ik ben alleen, helemaal alleen’

Gesprek 1, mevrouw van 96

Dag mevrouw, met Liane van de ANBO! Hoe is het?

,,Ik ben druk aan het werk. Normaal doet mijn hulp de was, maar die doet de laatste tijd wat minder. Er stond een was van hier tot ginder. Truien, bloesjes, rokken. Ik dacht: weet je wat, ik ga proberen of ik zelf de was kan doen. Alles erin ging makkelijk, maar alles eruit en ophangen was toch een heel gedoe.”