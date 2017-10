André Rieu vecht voor de bestuursrechter boete aan vanwege kinderarbeid

Familiehuis

Rieu was zelf niet in de rechtbank aanwezig. Hij is momenteel in Amerika. Zijn advocaten vertegenwoordigden hem vandaag in Roermond. Onder meer voerde de verdediging aan dat niet Rieu, maar de Roemeen Zamfir werkgever is van de kinderen.

Textiel naaien

Zoon en manager Pierre Rieu zegt dat het uitnodigen van de Roemeense panfluiters een vrij spontane actie was bedoeld als verrassing in Maastricht. ,,Niemand bij ons heeft een seconde stil gestaan bij kinderarbeid,'' zegt Pierre Rieu. ,,En we hadden het inderdaad moeten weten. Maar wat ons het meeste steekt is dat die man van de inspectie niet meteen na het eerste concert naar ons toegekomen is. Hij doet zijn werk, en als we die kinderen nou tot midden in de nacht textiel hadden laten naaien, had de boete nog veel hoger mogen zijn. Maar zij hebben juist de tijd van hun leven gehad en denken er nu nóg aan terug. Dus het had echt anders gekund.''