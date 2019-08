Andrew wilde tandarts worden, maar haalt nu tonnen binnen als stratenmaker

Potje meevoetballen of -trainen? Nee, dat kwam er de afgelopen tien jaar niet van: altijd van 's ochtends zeven tot minstens tien in de avond doorwerken. Stappen in het weekend dan? ,,Ook zelden, ik stak al mijn tijd en geld in mijn bedrijf.” Dat ie nog thuis woont is ook geen issue : altijd onderweg en aan het werk, dat loopt elkaar niet in de weg. Maar door al deze ‘opofferingen’ is Andrew Neijenhuizen wel een opvallende, zeer succesvolle jonge ondernemer in Lingewaard.

En dan moet je toch wat: een andere studie uitkiezen of werken. Het werd noeste arbeid, want Neijenhuizen had vanaf z'n zestiende een bijbaantje bij een stratenmaker.



,,De recessie kwam, er was minder werk; maar ik wist steeds meer leuke klussen binnen te halen. Zoals het tuin- en padenonderhoud van woningbouwvereniging Portaal. Eerst veel samengewerkt, maar na een jaar of twee toch voor mezelf verder gegaan.”



Neijenhuizen kreeg voet aan de grond bij de gemeente Overbetuwe. ,,Het was de tijd dat gemeenten streng moesten worden op arbo-technische gebied bij aanbesteden. En ik had een ton geïnvesteerd in het machinaal bestraten: vanuit een kraantje vierkante meters leggen in plaats van op de knieën de rug zwaar belasten.”



Van daaruit groeide de onderneming van de jonge Huissenaar als kool; hij huurt nu doorgaans vijf werknemers in. ,,Je moet ook in deze branche een groot netwerk opbouwen en samenwerken met andere aannemers.”



Maar dan nog: is een investering van bijna 1 miljoen euro niet ‘eng'? Neijenhuizen resoluut: ,,Nee, totaal niet. Ik heb veel gespaard, alle machines en materiaal is in eigendom, niks geleased.”