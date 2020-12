Angelica’s stalkende ex slaat eenmaal uit inrichting weer toe: ‘Iedere dag kan haar laatste zijn’

‘Jonathan is los’, kreeg Angelica Butz een half jaar geleden te horen toen haar broertje haar overstuur belde. Later claimden nog veel meer mensen uit haar omgeving hem te hebben gezien. ,,Dat kon niet, want hij zou tot september in een inrichting zitten.” Toen ze hem begin van de zomer zelf in zijn ogen keek, was er geen ontkennen meer aan. ,,De politie had me dat niet laten weten.” Boosheid en angst kwamen bovendrijven. Waarom wist zij dat niet? Als íemand daarvan op de hoogte zou moeten worden gebracht, was zij het toch wel?