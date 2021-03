Anja (73) nam Frits (77) al na de eerste ontmoeting mee naar boven: ‘Van slapen is het niet gekomen’

BV de Liefde Albert: ‘Ik had heus wel gevoelens voor mijn vrouw, maar ze kwam nooit zo dichtbij als Gracia’

2 maart In de rubriek BV de Liefde vertellen lezers openlijk en anoniem over hun relatie. Albert (53) voelt zich weer 17 nu hij na jaren terug is bij Gracia (53). Hun liefdesverhaal leest als een roman.