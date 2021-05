Annemarie raakte haar hulphond kwijt door vuurwerk, maar nu is Nova terug: ‘Ik ben heel blij’

Michael heeft elke dag een bak vol poep voor de deur: ‘Het is te ranzig voor woorden’

16 mei Elke dag wakker worden met een overvolle afvalbak hondenpoep naast je voordeur. Voor een paar inwoners van het Ginneken is dit al jarenlang een realiteit. De gemeente Breda zegt bekend te zijn met het probleem, maar heeft geen structurele oplossing paraat. Een bewoner is inmiddels begonnen met het shamen van hondenbezitters via uitgeprinte foto’s naast de bak.