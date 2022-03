Annette gaat vlieglawaai Schiphol zélf in kaart brengen: ‘Triest dat dit zo moet’

Russische ambassa­deur geeft zijn eigen versie van oorlog in Oekraïne: ‘Heel herkenbaar, helaas’

Er is een desinformatiecampagne gaande rond de oorlog in Oekraïne, afkomstig van Oekraïense ‘nationalisten’, stelt de Russische ambassadeur in Nederland Aleksander Sjoelgin. Rusland, dat volgens internationale experts al jaren structureel nepnieuws verspreidt, zou zich daar niet schuldig aan maken. ,,Russische militairen vallen geen burgers aan.”

14 maart