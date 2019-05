Annie Schreijer (CDA) met 112.000 voorkeurstemmen in Europees Parlement

Deventer uit teleurstel­ling: ‘Dit duurt wel ff om te verwerken’

21:28 Een deceptie voor Deventenaren en Go Ahead Eagles-supporters: de voetbalclub stond op het randje van promotie naar de Eredivisie, maar ging in de slotfase ten onder tegen RKC Waalwijk. De teleurstelling is groot en dat is te merken op sociale media.