Anonieme melder gaf politie tip over terreurplan Haagse steker

Bij de verdachte thuis is volgens het OM geen afscheidsvideo of afscheidsbrief gevonden. Ook is het incident niet opgeëist. In zijn woning is vooralsnog geen materiaal aangetroffen dat duidt op terroristisch gedachtegoed.

Melding

Wel heeft de politie begin maart via een anonieme melder een brief in gebrekkig Engels ontvangen met de boodschap dat de Syriër een terroristische daad zou willen plegen. In diezelfde maand deden politie, de AIVD, deskundigen van de gemeente Den haag en betrokken instanties in het Veiligheidshuis onderzoek naar de melding. Op dat moment zag de politie geen aanleiding om de man aan te merken als iemand met terroristische plannen, maar kon dit ook niet uitsluiten. Op basis van deze ene melding en geen resultaten uit het onderzoek, kon de politie hem niet aanhouden.



Ten tijde van dit onderzoek verbleef de man in een GGZ-instelling. Hij is daar voor een periode verplicht opgenomen vanwege verward gedrag. Zo had hij in februari zijn hele huisraad uit zijn huis naar beneden gegooid.