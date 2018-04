Anonieme Nederlander wordt pokermiljonair

De anonieme pokerspeler legde volgens nieuwssite PokerCity twee keer 215 dollar in om mee te doen met het Sunday Million Anniversary Take 2-toernooi van platform PokerStars. Uiteindelijk ging hij naar huis met 1.000.044 dollar (ongeveer 817.930 euro).



De speler gebruikte voor zijn deelname de profielfoto van amateurpokeraar Tim "FysioTim" Hendriks. Maar Hendriks ontkent dat hij schuilgaat achter de, overigens verkeerd gespelde, gebruikersnaam die is geïnspireerd op een karakter uit A Song of Ice and Fire/Game of Thrones. ,,Hij of zij heeft een oude profielfoto van Twitter van me gebruikt'', zegt hij tegen deze krant. Hendriks geeft toe dat dit zonder zijn toestemming is gebeurd, maar is daar niet boos over. Hij kan er juist wel om lachen. ,,Het was vanochtend even schrikken toen ik een heleboel berichtjes kreeg van mensen die dachten dat ik miljonair was.''