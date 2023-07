Antisemitische leuzen geprojecteerd bij Van Brienenoordbrug, 30-jarige man aangehouden

De leuzen werden geprojecteerd op een pand op het Rivium, het bedrijventerrein in Capelle aan den IJssel. De politie kreeg donderdag rond 23.00 uur meerdere meldingen over de leuzen. De verdachte stond in de omgeving van de Van Brienenoordbrug en is door de politie aangehouden. Niet duidelijk is of er nog meer leuzen op het gebouw geprojecteerd werden. De politie doet verder onderzoek.