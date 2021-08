Antivaxers bedreigen Peter, omdat hij vaccinatie verplicht voor zijn dansschool: ‘Ik ben niet bang’

Met een rolkoffer en haar geboorteak­te in de hand: zo werd Syrisch meisje (11) aangetrof­fen

3 augustus In haar ene hand een rolkoffer, in de andere haar geboorteakte. Nog maar 11 jaar oud, met een lege blik in haar ogen stond ze daar opeens, moederziel alleen op het razenddrukke station van Utrecht Centraal. Wijkagent Peter was als een van de eersten bij het Syrische meisje dat dit weekend werd aangetroffen. ,,Ze heeft dingen gezien die een meisje van elf niet gezien hoort te hebben.”