ANWB overspoeld door reizigers met pech: 'Doe vooraf een paar checks'

Hij heeft wel een paar tips voor mensen die de komende week met de auto op vakantie gaan. ,,Doe vooraf een paar checks, zou ik zeggen. Controleer je bandenspanning en je vloeistoffen: koelvloeistof, motorolie en ruitenwisservloeistof. En nog een tip: neem je reservesleutel mee. Heel simpel, maar het wordt vaak vergeten. En het gebeurt nogal eens dat iemand in zijn enthousiasme gaat zwemmen met de autosleutel in zijn zwembroek, waardoor het batterijtje het begeeft. Of de sleutel per ongeluk in zo'n Frans rioolputje laat vallen. Dat kan je zomaar een paar dagen van je vakantie kosten."



Frankrijk was de koploper qua hulpverzoeken, gevolgd door Italië en Duitsland. ,,Het zal ongetwijfeld zo zijn dat mensen soms even hebben moeten wachten aan de telefoon. Maar uiteindelijk hebben we iedereen kunnen helpen."



De ANWB is de komende weken met in totaal achthonderd mensen in touw om iedereen met pech weer op weg te helpen. De medewerkers zijn verdeeld over het kantoor in Den Haag en de steunpunten in Lyon, Barcelona, München en Athene. Die steunpunten hebben een lokaal netwerk van lokale bedrijven, die mensen met autopech weer op weg kunnen helpen.