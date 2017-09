ANWB: Verbied werknemers te appen achter het stuur

ANWB-topman Frits van Bruggen laat in een interview met deze krant weten dat hij zelf het goede voorbeeld wil geven en álle 4.500 werknemers van de ANWB wil verbieden te appen achter het stuur. Volgens Van Bruggen is er sprake van een ‘acuut en omvangrijk probleem’. ,,Het aantal verkeersdoden en -gewonden stijgt. Afleiding van smartphones speelt daarbij een grote rol. De kans om bij een ongeval betrokken te raken als tijdens het rijden tekst wordt ingevoerd, is 23 keer hoger dan zonder deze afleiding.’’ Organisaties zoals de ANWB, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, verschillende universiteiten, Transport en Logistiek Nederland, TomTom en verzekeraars ondertekenen vanmiddag een convenant waarin zij zich fel keren tegen het gebruik van mobieltjes in het verkeer. 'We accepteren in Nederland geen slachtoffers meer die te wijten zijn aan het gebruik van smartfuncties in het verkeer’, staat te lezen in het manifest.

SafeDrivePod

Transportbedrijf Van den Broek Logistics gaat op de mobieltjes van al zijn vrachtwagenchauffeurs de app SafeDrivePod installeren, die zorgt ervoor dat het scherm tijdens het rijden volledig blokkeert. Alleen handsfree bellen en navigatie-apps zijn dan nog bruikbaar. Telefoonproducent Samsung benadrukt in reclames: ‘Stuur vast, smartphone los’. De ondertekenaars maken de komende twee maanden nog meer initiatieven bekend om de smartphone uit het verkeer te bannen.



Eind november kondigde minister van Verkeer Melanie Schultz in deze krant aan dat zij overweegt appen en sms’en te verbieden. De VVD-bewindsvrouw is nog in gesprek met partijen die het technisch onmogelijk te maken om te appen tijdens het rijden. Schultz: ,,We zien het overal om ons heen: slingerende fietsers en auto’s doordat we afgeleid zijn. Dat dat gevaarlijk is hoef ik niet te zeggen. Daarom is het geweldig dat zoveel partijen ervoor willen zorgen dat we tijdens het rijden onze blik op de weg houden.”



Van Bruggen maakt zich ernstig zorgen over verkeersveiligheid aan bod komt in de formatieonderhandelingen van het nieuwe kabinet. ,,Ik krijg signalen dat er in het formatieakkoord niets staat over verkeersveiligheid en investeringen in infrastructuur. Dat is een pijnlijke conclusie voor Nederland.’’