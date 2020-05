Apeldoorns bedrijf onder vuur om 1,5 miljoen ‘onbetrouwbare’ coronatesten

Ze stellen niet het virus vast, maar antistoffen, zo luidt de kritiek. Wie besmet is maakt niet meteen antistoffen aan. Als iemand zo’n test doet terwijl hij al wel besmet maar nog niet ziek is, zou die zich veilig kunnen wanen met alle gevolgen van dien.

Onderzoeksplatforms Investico en journalistencollectief OCCRP publiceerden gisteren hun bevindingen via dagblad Trouw. Zij stellen dat Inzek de test laat vervaardigen in China. Precies dezelfde test, maar dan onder de eigen naam van de Chinese fabriek, zou in internationale onderzoeken afgekraakt zijn wegens de slechte betrouwbaarheid.

Certificaat

Onzin, zegt de woordvoerder Nathalie Smeeman van Inzek. ,,De testen worden gewoon in Apeldoorn geproduceerd. En de test is gecertificeerd op basis van drie klinische studies waarvan één bij het Amsterdam Universitair Medisch Centrum met monsters van 491 patiënten.” De testrapporten wil ze echter niet vrijgeven. Het bedrijf is boos en ontstemd over de aantijgingen en heeft een advocaat in de arm genomen. ,,De eigenaren zijn ontdaan door de aantijgingen. Juist omdat ze in samenwerking met wetenschappers en virologen hebben geprobeerd hun steentje bij te dragen.”

Inzek is een groothandel die gerund wordt door Zeki Hamid en zijn zoon Mustafa. Via hun biotechnologieafdeling Biozek brengen ze sneltesten op de markt, bijvoorbeeld alcohol-, drugs- en soatesten. Twee maanden geleden kondigden ze hun corona-sneltest aan die werkt met een vingerprik en een druppel bloed. Binnen tien minuten komt de uitslag. Op internet prijst Inzek het product aan met de tekst: ‘for reliable Corona Desease 19 (Covid 19) diagnosis‘.

Weinig data

Daar zet onderzoeker Marien de Jonge van het Radboudumc in Nijmegen grote vraagtekens bij. Hij heeft op verzoek van de onderzoekers van Investico de ‘klinische data‘ bekeken die ten grondslag zouden liggen aan het product van Inzek. ,,Het is gebaseerd op heel weinig data, van 140 mensen. Op basis daarvan hebben ze een test in de markt gezet.”

Maar het grootste probleem is volgens hem dat het uitgangspunt verkeerd is. ,,Je test hiermee niet of iemand corona heeft, maar of iemand antistoffen aangemaakt heeft. Maar je maakt niet meteen antistoffen aan als je besmet bent. Dus er is grote kans op verkeerde uitkomsten. Iemand kan zich veilig wanen en de straat opgaan, terwijl hij toch besmet is.” Inzek-woordvoerder Smeeman stelt dat De Jonge zich baseert op de verkeerde onderzoeksgegevens en vindt zijn uitspraken suggestief.

Het Almeerse bedrijf Bipharma brengt de test namens de Apeldoornse firma op de markt voor de zorgsector. Particulieren kunnen de test niet bestellen, alleen ‘professionals in de zorg‘. Op de website staat bij de vraag ‘Is deze test goedgekeurd door de Nederlandse overheid?‘ als antwoord: ‘Deze sneltest is CE gecertificeerd‘. Bipharma reageert niet op verzoeken om een toelichting en verwijst naar de persverklaring die Inzek liet uitgaan.

Toegestaan

De Inspectie Gezondheidszorg wil bij monde van Frank Wassenaar niet reageren op de kwestie. In algemene zin zegt hij: ,,Er zijn nog geen zelftesten voor thuisgebruik op de markt toegelaten. Fabrikanten mogen testen aanbieden aan professionals, waarbij ze uiteraard aan regelgeving moeten voldoen. Het is aan hen om een te tonen dat het een goed product is en aan de koper om zich ervan te vergewissen dat het een goed product is. Als inspectie zien we daar op toe, op eigen initiatief of na signalen of vragen.” Of de inspectie de zaak gaat onderzoeken wil hij niet zeggen.