Apothekers: vorig jaar hoogste aantal medicijntekorten ooit

Inbreker raakt bekneld in lift van restaurant en is boos: ‘Ze hebben me een uur laten zitten’

Hij had even daarvoor drugs gehaald bij zijn dealer en kreeg honger. Op zoek naar eten drong hij Chinees Restaurant Blue Lotus in Velp binnen. In de hoop dat er op een hogere verdieping meer te vinden was, klom hij in een goederenlift. En kwam klem te zitten.

14 januari