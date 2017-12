Apple erkent oudere iPhones bewust trager te maken

video Twee doden bij schietpartij Rotterdam

22:02 Door een schietpartij op de Rhijnauwensingel in de wijk Beverwaard in Rotterdam zijn twee doden gevallen. Volgens een woordvoerster van de politie zaten de twee in een geparkeerd staande auto toen ze rond 19.00 uur werden beschoten vanuit een passerende auto, die waarschijnlijk kort stilstond tijdens de schietpartij. De wite auto van de slachtoffers is doorzeefd met kogels. Ook kwam een verdwaalde kogel in een woning terecht. De bewoner raakte niet gewond.