Arbeidsinspectie: Veiligheid agenten in geding door gebrekkig C2000-systeem

exclusief interview Het verhaal van Kirsten, de vrouw die tegen haar wil in samen was met drievoudig moordenaar John S.

Haar moeder dacht het meteen: John S. lijkt een psychopaat. Een kille blik, een smalende grijns. Maar de kwetsbare Kirsten (toen 17) had niet door hoe die oudere man haar langzaam in zijn greep kreeg en de controle volledig overnam. Toen Kirsten het uitmaakte, werd ze gestalkt en met de dood bedreigd. De moorden die John S. pleegde in Vlissingen en bij zorgboerderij Tro Tardi, waren een boodschap aan háár. ,,Ik voel me zo schuldig, dat zij dood zijn en niet ík.”