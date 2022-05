Arina woont in dit imposante huis dat haar opa ooit kocht voor 6000 gulden: ‘Ben er altijd gek op geweest’

Haar opa kocht het indrukwekkende huis aan de Waaldijk in Herwijnen (Betuwe) in 1925, voor 6000 gulden. ,,Hij woonde ernaast, maar toen dit vrij kwam, besloot hij met zijn gezin met negen kinderen te verhuizen naar deze woning.” Het in 1841 gebouwde huis wordt al diverse generaties lang door haar familie bewoond, vertelt Arina aan een grote tafel in de woonkamer. ,,Mijn ouders hebben het van mijn opa gekocht en ik weer van mijn ouders, in 1992.”