Arjen Lubach, jurist in grappen

Het liefst ver buiten de spotlights geniet zijn familie van het succes van Arjen Lubach. ,,Het heeft er altijd ingezeten bij Arjen, maar het had even tijd nodig.”

Het contrast met een jaar geleden was groot. Jubelend was vader Chris Dessing vorig jaar opgestaan in de AFAS Live om zijn dochter Floortje, winnares van de Gouden Televizier-Ring, toe te juichen. Overweldigd door de aandacht deden hij en zijn vrouw Marianne hun verhaal, ook daags erna in Heemstede waar ’s nachts al een tas met champagne aan de deurknop hing.

Hoe anders beleeft de familie Lubach het succes van zoonlief Arjen (37), die dit jaar de Ring aan zijn vinger mocht schuiven vanwege zijn programma Zondag met Lubach. Natuurlijk, met zwemen van trots maar ook met de nuchterheid die zijn wortels in Groningen heeft. Emoties bij vader Dick? Mwoah. ,,Een klein beetje spannend, dat wel”, geeft hij toe. Zijn ouders, broers Rense (40) en Joost (34) staan donderdagavond op gepaste afstand van de koning van de televisie, Arjen, die ook erg onwennig oogt na de uitreiking van de Ring. Als hij met de ring over de rode loper gaat, van camera naar microfoon moet, verschuilt hij zich continu achter grapjes. ,,Als ik die ring niet meer afkrijg, is het de schuld van Robert ten Brink. Die deed 'm aan de verkeerde vinger.”

Geen speld

Zijn familie staat voor even in de schaduw van Arjen, al wil vader Dick daar niets van weten. ,,De broers staan in geen enkele schaduw van elkaar. Ze zijn allemaal even belangrijk. En dat meen ik”, benadrukt hij. De grootste gemene deler bij de drie? Vader Dick weet het: ,,Creativiteit en taalvaardigheid.” Broer Joost, computerprogrammeur, voegt daar onmiddellijk aan toe: ,,En het juridische. Wij zijn een juristenfamilie. Mijn vader en broer letterlijk, maar Arjen eigenlijk ook, een jurist in grappen. Hij weegt elk woord, er is vaak geen speld tussen te krijgen.”

Het satirische programma Zondag met Lubach dat Expeditie Robinson en Beste zangers versloeg, is nu drie jaar op de buis, maar maakte vooral het laatste jaar een enorme opmars. Met het aantal kijkers dat vaker boven dan onder het miljoen zat. ,,Het heeft er bij Arjen altijd al ingezeten”, verklaart broer Joost. ,,Maar het heeft zijn tijd nodig gehad, de rust die hij heeft gevonden, maar Arjen heeft altijd precies wat hij wilde. En dan bijt hij zich erin vast”

Volledig scherm Arjen met zijn partner Marieke © ANP

Joost wijst op de dj-carrière van zijn broer die met Sacha Harland het dj-duo The Galaxy vormt, produceert en binnen en buiten het land optreedt in clubs en op festivals. ,,Nu hoor ik dat Arjen ineens met muziek bezig is. Nou niet ineens hoor, dat doet hij al sinds zijn 12de.”

Joost Lubach, die apps ontwikkelt en in die hoedanigheid - als oproepkracht - betrokken was bij de Kamergotchi, wijst op een constante lijn van het programma. ,,Het is niet hier en daar een piekje en dan weer zakken.”

Voetbalkleedkamer

Lubach is hét gezicht van het succesnummer maar blijft wijzen naar de mensen om hem heen, zijn familie (‘Heel belangrijk voor me’) en het team van Zondag met Lubach. ,,Het programma draagt mijn naam, ik heb het ooit geïnitieerd en mensen bij elkaar gezocht, maar doe het niet alleen”, aldus de allrounder die erbovenop zit. ,,Hij voelt heel goed aan wat werkt en wat niet, schrijft de hele week mee en gaat vanaf zaterdag in de presentiemodus”, zegt Tex de Wit, een van de schrijvers van het programma. ,,Een soort voetbalkleedkamer is het, maar dan ook met nerds. We doen niet anders dan een paar jaar geleden, maar zijn beter op elkaar ingespeeld en kennen het genre beter.”

Eindredacteur Janine Abbring: ,, Ons is wel eens verweten dat we gymnasiastenhumor maakten. Dat we nu zo’n breed publiek hebben bereikt, daar ben ik trots op. En Arjen is de drijvende kracht, onmisbaar. De ultieme perfectionist. Zonder hem zou het programma niet bestaan.”

Abbring had het team-Lubach gistermorgen weer bij elkaar, want Ring of niet, feestje of niet, alcohol of niet, the show must go on. ,,Er moet een programma gemaakt worden, hè”, stroopt Lubach alweer de mouwen op. Tot ieders zin. ,,Want”, zo weet vader Dick Lubach. ,,Het is altijd leuk om succes te hebben, maar nóg belangrijker is het om te doen wat je leuk vindt.”