Arnhemse agent Jesper D. verdiende goed aan lekken informatie

PolitiemolOud-politieagent Jesper D. (27) uit Zutphen, die werkzaam was bij het korps Arnhem-Zuid, is gisteren opnieuw opgepakt. Justitie verdenkt hem van omkoping en witwassen en vermoedt dat hij als ‘politiemol’ geld ontving voor het doorspelen van informatie aan criminelen.

Afgelopen april werd D. al eens opgepakt op verdenking van 'lekken'. Hij werd toen na twee weken weer vrijgelaten, maar bleef verdachte.

De man uit Zutphen werkte al jaren bij de politie. Tot zijn aanhouding eerder dit jaar was hij als agent actief bij de politie Arnhem-Zuid. Zo had hij toegang tot vertrouwelijke informatie over lopende onderzoeken.

Verdenking

,,We hebben nieuwe informatie ontvangen en denken dat hij behoorlijk heeft verdiend met het lekken van info'', zegt onderzoeksleider Henk Pieters van de districtsrecherche IJsselland. ,,Daardoor is de verdenking tegen hem nu sterker en hebben we hem opnieuw aangehouden.''

Tijdens het onderzoek naar een reeks brute overvallen op ijzerhandelaren in onder meer Warnsveld, Raalte, Zwolle en Wierden stuitte de recherche op de mogelijke politiemol. De verdenking richtte zich toen op het doorspelen van vertrouwelijke informatie uit de politiesystemen aan een van de verdachten van de overvallen. Jesper D. is al jaren bevriend is met een van de verdachten.

In opspraak