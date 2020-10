Arrestaties bij grote actie tegen hennephandel in Nederland, ook in Spanje doorzoekingen

Verdachte aanslag cafégan­gers Brabant ‘trapte op het gas in plaats van de rem’

20 oktober Valentin C. (23), die eind september inreed op een groepje cafégangers in Brabant, zegt dat het incident een ongeluk was. De inwoner van Loenhout (B) bekent dat hij achter het stuur zat. Maar hij stelt dat hij niet de bedoeling had iemand te raken.