Artiestenmanager van Harderwijker volkszanger Koos Alberts overlijdt plotseling: ‘Intens verdrietig en vol ongeloof’

Vooral bekend werd hij als manager van Koos Alberts, waarmee hij een innige vriendschap opbouwde. De volkszanger uit Harderwijk belandde in een rolstoel na een ernstig auto-ongeluk in 1987. Zijn in Lelystad woonachtige dochter Christa Krommenhoek schreef een boek over hem.

Op het Facebook-account van Lukassen Produkties verscheen tegen middernacht het bericht over zijn overlijden: ‘Intens verdrietig en vol ongeloof... De grondlegger van ons bedrijf, onze (o)pa, is vanavond plotseling overleden. Bijna 60 jaar geleden begonnen met het bedrijf en tot het eind elke dag op kantoor. We gaan hem ontzettend missen!’

Condoleance van Jacques Herb

Meteen daarna stroomde de condoleances binnen, onder anderen van zanger Jacques Herb uit Epse, bekend van Nederlandstalige hits Manuela en Een man mag niet huilen: ‘En dan schrik je toch wel enorm! Een ‘artiesten-vader’, boeker in hart en nieren, Leo Lukassen, is niet meer. Zei je Lukassen Produkties dan zei je Leo!’



Leo Lukassen was nog elke dag op de zaak aanwezig maar de dagelijkse leiding was inmiddels al lang in handen van zoon Leon. Leo’s dochters Mariëlle en Joyce zijn twee andere steunpilaren van het familiebedrijf Lukassen Produkties.

Als eerste aan ziekenhuisbed

De speciale band met Koos Alberts ontstond na het zware ongeval van de volkszanger. Leo Lukassen was één van de eerste die aan zijn ziekenhuisbed stond en hem bijstond tijdens de revalidatie.



In 2014 vierde Lukassen groots het 50-jarig jubileum waarbij een hele rij Nederlandse artiesten aanwezig was. George Baker, Corrie Konings en - uiteraard - Koos Alberts.

