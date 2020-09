Artikel 12-procedure van start om Akwasi alsnog te vervolgen

De belanghebbenden vinden dat dat de zaak toch voor de rechter moet worden gebracht en starten daarom een klachtenprocedure, zegt Pieter Hollenberg. Hij is een van de 44 mensen die in juni aangifte hebben gedaan tegen Akwasi. De rapper zei op de Dam dat hij een zwarte piet hoogstpersoonlijk op zijn gezicht zou trappen als hij hem in november tegenkomt.

Hollenberg vindt het een principekwestie dat Akwasi zich voor de rechter moet verantwoorden voor zijn uitspraken. ,,In Nederland mag je zeggen wat je vindt, dat is juist het mooie van de rechtsstaat waarin we leven. Maar wat Akwasi deed, was oproepen tot geweld en intimideren en dat moeten we niet willen.” Hollenberg is een liefhebber van Zwarte Piet. ,,Door mijn kleinkinderen komt het sinterklaasfeest terug in de familie. Het is kinderfeestje waar niemand racistische intenties mee heeft. Ik ben niet tegen roetveegpieten, dat moet ieder voor zich weten.”