Arts op de ic doet verslag: ‘Ik red het gewoon niet’, zei jongeman tegen me

video Tien dieren dood na brandstich­ting in dierenver­blij­ven Beekse Bergen

18:33 In safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek zijn tien dieren omgekomen door brandstichting. De dieren - twee koedoes en acht impala’s - werden donderdagochtend dood gevonden. De politie spreekt van ‘triest nieuws’ en meldt dat de brand is aangestoken.