Arts op de ic doet verslag: Jongeman zei tegen me 'Ik red het gewoon niet’

Coronamaat­re­ge­len verder aange­scherpt: niet met twee of meer mensen bij elkaar

17:30 Er komt een aanscherping van de samenscholingsregels in Nederland. Iedereen die met meer dan twee mensen in de openbare ruimte is, krijgt een proces-verbaal. Dat geldt vanaf nu ook als mensen binnen een groep van twee of meer mensen zich aan de regel houden om 1,5 meter afstand te bewaren. Een uitzondering wordt gemaakt voor gezinnen, of kinderen onder de twaalf jaar met een begeleider. Dat bevestigen bronnen aan deze nieuwssite.