Artsen schrijven opnieuw meer 'mediwiet' voor aan patiënten

De vraag naar medicinale cannabis blijft groeien. Huisartsen schrijven dit jaar voor het eerst meer dan 50.000 recepten met medicinale cannabis uit voor hun patiënten. Het aantal recepten is in vijf jaar tijd met ruim 400 procent toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van SFK (Stichting Farmaceutische Kengetallen).

Vooral cannabis-olie op recept via de apotheek maakt dit jaar een opmars door (60 procent groei). Die is voor patiënten makkelijker te gebruiken dan ‘flos’, gedroogde bloemtoppen waar je bijvoorbeeld thee van kunt zetten. SFK publiceert de cijfers volgende week vrijdag in het Pharmaceutisch Weekblad. Deze krant mocht ze alvast in zien.

Sterke stijging

Het gebruik van medicinale cannabis - alleen te verkrijgen via de huisarts - nam een enorme vlucht in 2016: een stijging van maar liefst 75 procent. Jan Dirk Kroon van de SFK schat het aantal gebruikers van medicinale cannabis op 8000. ,,Maar dat is een voorzichtige schatting.’’ KNMP, de beroepsvereniging van Nederlandse apotheken, spreekt van 13.000 patiënten die medicinale cannabis gebruiken.



Huisartsen worstelen soms met het onderwerp. Patiënten vragen er steeds vaker om, maar ‘mediwiet’ is geen officieel medicijn waarvan de werking wetenschappelijk is bewezen. Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) werkt daarom aan een ‘standpunt’ dat in de loop van 2018 wordt gepubliceerd. Monique Verduijn van het NHG: ,,We adviseren huisartsen medicinale cannabis te overwegen als een patiënt met chronische pijnklachten er om vraagt en als gangbare behandeling niet helpt of te veel bijwerkingen veroorzaakt.’’

Brandbrief

KNMP stuurde vrijdag een brandbrief naar de Tweede Kamer omdat een miljoen Nederlanders die op doktersvoorschrift ‘medicinale cannabis, morfine of dexamfetamine gebruiken feitelijk niet meer mogen autorijden’. Sinds 1 juli dit jaar kent de wet limieten voor drugsgebruik in het verkeer. ‘Blaastesten’ van de politie zien deze mensen nu als drugsgebruiker. De Tweede Kamer moet op heel korte termijn een wettelijke uitzondering voor ze maken, vindt de KNMP.

Volledig scherm Oogsten van medicinale cannabis. Foto: Bureau Medicinale Cannabis © Bureau Medicinale Cannabis

Export