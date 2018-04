'Astrid Holleeder heeft niets geregisseerd'

Vorige week vertelde Sandra op de eerste dag van haar verhoor hoe Holleeder haar 'hielp' in de beklemmende periode nadat Sam Klepper in 2000 was geliquideerd. In die tijd werd ze, zo besefte ze pas achteraf ten volle, volledig gecontroleerd door Kleppers gewezen vriend en misdaadcompagnon John Mieremet, diens vriendin Ria Eelzak en, op de achtergrond, Holleeder. Gaandeweg kreeg ze een relatie met Holleeder en nam hij haar steeds meer in de tang. Hij controleerde haar leven volledig, was vaak woedend en bedreigde haar voortdurend.



Tijdens een ruzie zei Holleeder dat hij Klepper had ,,laten liggen” en dat ook met haar zoon zou doen, aldus Sandra. ,,Dat kwam heel hard binnen.” Sandra (53) heeft vervolgens contact opgenomen met Holleeders zus Astrid, op zoek naar bevestiging. Astrid gaf haar die. Desondanks zette Sandra de relatie met Holleeder voort. Het was veiliger om hem in de buurt te houden dan hem te verlaten, verklaarde ze.



Holleeder zei later dat niet hij maar Dino Soerel achter de moord op Klepper zat. Dat geloofde Sandra niet. De moord op Klepper staat overigens niet op de aanklacht tegen Holleeder.