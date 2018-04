Astronomische bedragen voor kaartje PSV-Ajax: 'bieden vanaf 1.500 euro'

'Daar was ik toen bij'. Voor dat zinnetje, dat euforische gevoel, hebben veel PSV-supporters heel veel over. Want het moet een legendarische voetbalkraker worden, voor altijd in het geheugen gegrift, als PSV tenminste zondag in eigen huis tegen Ajax de landstitel pakt. Toch gaat niet iedereen voor die herinnering, want via Marktplaats worden heel wat toegangskaarten aangeboden.

Op Marktplaats wordt flink gehandeld voor de wedstrijd PSV-Ajax. Zo biedt ene Klara uit Best haar twee seizoenskaarten in vak NN aan voor 1.500 euro. Ze heeft ondertussen twee biedingen binnen, het hoogste bod tikt de twee mille aan. Aangestoken door de exorbitant hoge bedragen die haar op Marktplaats om de oren vlogen, zette de Veldhovense moeder Claudia haar tickets onlangs ook op internet.

Seizoenskaart

Aanvankelijk verkoopt Claudia's negenjarige zoontje Sem zijn maanden geleden bemachtigde kaartje voor PSV-Ajax maar al te graag. Want met een beetje een goede deal maakt hij niet enkel een flinke winst op het voor vijf tientjes gekochte kaartje, maar kan hij van de opbrengst ook nog eens een seizoenskaart kopen voor komend seizoen. Dus niet één wedstrijd - waarvan je nog maar moet afwachten of het wel zo'n feest gaat worden - maar zeventien. Zeventien wedstrijden, misschien wel samen met zijn opa met wie hij nu zo nu en dan een losse wedstrijd meepikt.

Volledig scherm Een jongen uit Veldhoven biedt de kaartjes voor PSV-Ajax te koop aan. © Fotopersburo van de Meulenhof bv

Maar bij Sem is de inmiddels twijfel toegeslagen. In zijn klas ging het er al over: wie is er bij zondag? Er ging geen enkele vinger de lucht in, maar die van Sem wel. Hij heeft immers nog kaarten, zolang ze niet zijn verkocht aan iemand die er niet voor terugdeinst om met geld te smijten voor de voetbaltopper. Ja, die seizoenskaart klinkt aanlokkelijk, maar die mogelijke kampioenswedstrijd ook, vindt Sem.

Er is nog iets: wat zijn moeder zich niet heeft gerealiseerd, is dat doorverkopen helemaal niet mag. PSV kan de illegaal doorverkochte kaartjes op basis van de standaardvoorwaarden blokkeren. Inmiddels heeft de club sinds januari al enkele tientallen seizoenskaarthouders op de zwarte lijst gezet, omdat de kaarten commercieel werden aangeboden. En ook maandag heeft PSV een tiental verkopers die kaarten via Marktplaats en ticketsite Viagogo aanboden, gesommeerd hun advertenties te verwijderen.

Horeca