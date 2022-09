Astronomische herfst begint bijna zomers: droog, zonnig en mogelijk 20 graden

Wie in de zon wil genieten van een terrasje, kan dat het beste op donderdag of vrijdag doen, want in het weekend neemt de bewolking weer toe. ,,In het westen van het land vallen dan een paar buien en de temperatuur zakt naar 15 tot 18 graden.’’ Volgens de meteoroloog zijn dat normale temperaturen voor deze tijd van het jaar.

Eerste helft oktober niet warm

Het is voor nu wel even voorbij met de echte warmte. ,,Ik weet niet of we kunnen spreken van een nazomer’’, zegt Van Bernebeek. ,,Vorig jaar oktober hadden we soms temperaturen van dik in de twintig graden, dat zit er in de eerste helft van deze oktober niet in.’’