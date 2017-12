Atletencommissie NOC*NSF stuurt brief aan Camiel Eurlings

Ba­by­neus­hoorn­tje geboren in Diergaarde Blijdorp

21:57 In Diergaarde Blijdorp is een neushoorntje geboren. De kleine dikhuid kwam vroeg in de avond ter wereld. Moeder Naima en haar telg maken het goed, zegt woordvoerster Constance Alderlieste van Diergaarde Blijdorp. ,,Fantastisch, zo net voor de feestdagen’’, luidt haar reactie. ,,De bevalling is snel verlopen.’’