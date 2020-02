Auschwitz-museum woest op Bol.com om verkoop 'hatelijke en gruwelijke' naziboeken

Het Poolse museum deelde gisteren een open brief van de Britse organisatie Holocaust Educational Trust, die de herinnering aan de gruwelen van de nazi’s levendig wil houden. In die open brief stond dat men bij Amazon onder meer boeken kan kopen van Julius Streicher, de oprichter en uitgever van de antisemitische nazikrant Der Stürmer. Streicher werd na de oorlog geëxecuteerd voor misdaden tegen de menselijkheid. Zijn omstreden boeken worden ook bij Bol.com te koop aangeboden.



Het gaat onder meer om zijn kleurboekje Der Giftpilz uit 1938, dat als bewijsmateriaal gebruikt werd tijdens het Proces van Neurenberg. Daar stonden 24 kopstukken van het naziregime terecht na de oorlog, onder meer ook Streicher. ,,Dit boek brandmerkt joden als vervolgers van de arbeidersklasse, als mensen die de rassen onzuiver maken, als duivels in mensengedaante, giftige paddenstoelen en moordenaars”, klinkt het in de brief. ,,Dit boek vertelde aan schoolkinderen dat ze joden kunnen herkennen door een karikatuur van hun fysieke kenmerken.”

Controverse

Bol.com is zich bewust van de controverse rondom dit boek en heeft uit voorzorg een disclaimer op de site geplaatst. ‘Bol.com verkoopt miljoenen boeken. Als bol.com staan we niet achter alle boeken, in het bijzonder als ze schadelijk zijn of mensen kwetsen. We beschouwen het echter als een groter gevaar om te gaan bepalen welke informatie Nederlanders en Belgen tot zich mogen nemen, daarmee ondermijnen we het vrije woord en de democratie’, valt te lezen.



Voor Auschwitz Memorial is dat niet genoeg. Een woordvoerder laat aan deze site weten dat Bol.com nog een stapje verder moet gaan en de boeken helemaal niet meer moet aanbieden. De grootste webshop van Nederland is dat niet van plan: ,,Het gaat ons absoluut niet om financieel gewin, maar om het principe. Het is niet aan ons om te bepalen wat goed of fout is. Boeken kunnen bovendien op verschillende manieren en en voor verschillende doeleinden gelezen worden. De vrijheid van meningsuiting via boeken is een groot goed en Bol.com voelt als grootste aanbieder van boeken in Nederland de verantwoordelijkheid om daar zorgvuldig mee om te gaan.

