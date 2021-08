Auto boort zich in bedrijfspand en veroorzaakt verwoestende brand; politie gaat uit van opzet

Een pand aan de Kreekweg in Zwijndrecht is zaterdagochtend grotendeels uitgebrand nadat een automobilist zich in de gevel boorde. De politie gaat uit van een bewuste actie en zoekt de dader(s).

Wie te hard over de Lindtsedijk in Zwijndrecht rijdt en onverhoopt uit de bocht vliegt moet vervolgens nog best veel moeite doen om tegen de gevel van het leegstaande bedrijfspand aan de Kreekweg te botsen. Toch gebeurde het rond 03.30 uur, in de nacht van vrijdag op zaterdag. ,We gaan uit van brandstichting en zijn op zoek naar getuigen en de dader(s)’’, zegt een woordvoerster van de politie, die verder niets kan zeggen over de zaak.

Hoewel de vlammen inmiddels volledig gedoofd zijn, is de schade aan het gebouw groot. Het voorste gedeelte van het pand - waar de kantoorruimte zit - is compleet verwoest. Hoe de staat van de rest van het gebouw is, blijkt later pas.

Quote Ik hoop van harte dat dit niets te maken heeft met die afschuwe­lij­ke moordzaak Bewoner Klaproosstraat

Ook in de achterliggende woonwijk laat de hevige brand van zaterdagochtend zijn sporen na. In de wijk Kort Ambacht en Noord zijn roetdeeltjes aangetroffen. Volgens een woordvoerder van de brandweer zijn deze niet gevaarlijk en kunnen ze met water afgespoeld worden. De gemeente gaat vandaag langs bij de speeltuinen in die twee wijken om de roetdeeltjes weg te spuiten. Ook groenten en fruit uit eigen tuin is ‘gewoon eetbaar’.

Vrezen voor het ergste

Grote vraag blijft dus vooral hoe het incident heeft kunnen gebeuren. Want hoewel de politie uitgaat van opzettelijke brandstichting is het voor veel inwoners niet duidelijk in welke ‘hoek’ er precies moet worden gezocht. ,,Als je hoort dat er opzet in het spel is, dan vrees je het ergste’’, zegt een bewoner van de nabijgelegen Klaproosstraat. ,,We hebben hier de laatste tijd zo veel ellende meegemaakt met die afschuwelijke moordzaak. Ik hoop van harte dat dit daar niet mee te maken heeft.’’

