Auto ramt entree van flatgebouw in Eindhoven, bestuurder slaat op de vlucht

Gino (9) verdween woensdag na spelen in speeltuin­tje: ‘Vreselijk dit’

Na het aanhouden van een verdachte (22) in het onderzoek naar de vermissing van Gino van der Straeten, is vanmorgen achter een woning in Geleen een lichaam aangetroffen. Vanmiddag is bekend geworden dat het Gino betreft.

16:49