Auto ramt juwelier in Son en Breugel, drie daders gaan er met de buit vandoor

De ramkraak gebeurde zaterdagochtend rond 05.15 uur. Vermoedelijk gaat het om drie daders. Nadat zij met de auto de juwelierszaak binnen reden, gingen zij de juwelierszaak in. Kort daarna vertrokken de daders met de buit op twee scooters die al klaar stonden. De auto bleef achter.

Twee inbraakpogingen

Volgens omstanders werd dit jaar al twee keer eerder geprobeerd in te breken bij de juwelier. Zaterdagochtend lukte het de daders met grof geweld naar binnen te gaan. Daarbij werd de voorgevel compleet ingeslagen. Zelfs het zware beveiligingshek kon de daders niet tegenhouden. De ravage aan de linkerkant van de voorgevel is groot. De rechterkant lijkt nog wel intact.

De auto waarmee de daders naar binnen reden, staat zaterdagochtend nog met de lichten aan te knipperen op de stoep voor de juwelier. Ook staan er twee ramen open. Het voertuig is vooral beschadigd aan de achter- en zijkant. De politie neemt het voertuig in beslag nadat het onderzoek op de locatie is afgerond.