Auto ramt woning, huis ‘dat nog maar net in de lak stond’ onbewoonbaar

Boeren leven in angst voor ruiming van tienduizen­den kippen om vogelgriep: ‘Verschrik­ke­lijk om mee te maken’

29 oktober Pluimveebedrijven aan de Zwaanheuvelstraat in Boven-Leeuwen werden al twee keer eerder geruimd vanwege vogelgriep in de buurt. Nu vlakbij in Altforst een kippenbedrijf is besmet, dreigt een nieuw drama voor de ondernemers.