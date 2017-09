Auto rijdt Brabants huis binnen, bewoner (75) overleden

De inzittenden van de auto, een man (26) en vrouw (40) uit Letland, zijn aangehouden. Het was zondagavond nog niet duidelijk wie van de twee de bestuurder was. Volgens de neef van het slachtoffer is het al de derde keer dat er een auto tegen het huis reed.



De bewoner kwam onder de auto terecht en is daar door ambulancepersoneel en de brandweer in zeer zorgwekkende toestand onder vandaan gehaald. De man werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij later overleed.



Bewoner Harrie van der Heijden was een alom geliefde en bekende man in het dorp. Zo was hij al jarenlang vrijwilliger bij voetbalclub De Raven. Heel het dorp liep zondagochtend dan ook uit toen het nieuws bekend werd. Twee keer eerder botste een auto tegen de woning in een bocht van het Boscheind.