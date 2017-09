Auto rijdt huis binnen, slapende bewoner (75) zwaargewond

De slapende bewoner kwam onder de auto terecht en is daar door ambulancepersoneel en de brandweer in zeer zorgwekkende toestand onder vandaan gehaald. De man werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.



De vrouwelijke inzittende raakte ook gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De man zit vast. Bij de man werd een ademanalyse afgenomen, waaruit bleek dat hij ongeveer 3,5 maal teveel had gedronken. Van de vrouw werd in het ziekenhuis een bloedtest afgenomen, waarvan de uitslag pas in een later stadium bekend zal zijn.