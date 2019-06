Auto rijdt in op fietsers in Amsterdam, ooggetuige beschuldigt advocaat ten onrechte

Vals beschuldigd worden van een ernstig strafbaar feit. Strafrechtadvocaat Juriaan de Vries heeft in zijn loopbaan wel eens iemand verdedigd die ten onrechte werd beschuldigd van diefstal met geweld. Nu is de raadsman zélf slachtoffer geworden van een pijnlijke persoonsverwisseling. ,,Hier is het laatste woord nog niet over gezegd”, laat hij aan deze krant weten.

Juriaan de Vries, van het bekende advocatenkantoor Ficq & Partners, heeft lang nagedacht of hij zijn verhaal wel openbaar moest maken. ,,Maar in mijn werkkring blijft weinig geheim en voor je het weet ontstaan onjuiste verhalen”, licht hij toe. ,,Ik heb daarnaast door deze aanhouding en de gevolgen daarvan zittingen gemist waar ik als advocaat diende te verschijnen.”

Heilig van overtuigd

De Vries wordt vorige week zondag, terwijl hij naar huis rijdt, beschuldigd van betrokkenheid bij een ernstige aanrijding. Een automobilist rijdt in de binnenstad van Amsterdam in op twee fietsers en gaat er vervolgens plankgas vandoor. Een ooggetuige die alles heeft zien gebeuren blokkeert De Vries alle toegang en wijst hem aan als de dader. ,,Tegen de politie zei ze dat ze mij geen moment uit het oog verloren had. Ze was er heilig van overtuigd dat ik de dader was.”

De advocaat ontkent in alle toonaarden en bezweert haar dat er sprake is van een persoonsverwisseling. Voor de agenten is de verklaring van de getuige echter betrouwbaar genoeg: ze houden de advocaat aan en nemen hem mee naar het politiebureau, waar hij een nacht lang achter slot en grendel wordt gezet. De Vries moet zijn vingerafdrukken afgeven en mag midden in de nacht één keer naar buiten om een luchtje scheppen.

Onmacht

Vanwege zijn jarenlange ervaring met strafzaken weet De Vries voor een groot deel wat hem te wachten staat, maar desondanks maakt alles veel indruk. ,,Met name de onmacht over wat er gebeurde en de stress over de vraag hoe ik dit ging aantonen dat ik dit niet had gedaan, heeft me aangegrepen. Ook al ben ik strafrechtadvocaat en wist ik dat ik onschuldig was.”

Die ochtend wordt De Vries uitgebreid verhoord. Op dat moment wordt het voor politie langzaam duidelijk dat ze de verkeerde persoon te pakken hebben. De advocaat was niet op de plek van het ongeval en een andere belangrijke getuige had een ander kentekennummer en type voertuig aan de politie gegeven. Bovendien werd later de mogelijke bestuurder getraceerd en aangehouden, waardoor de zaak tegen de advocaat definitief kon worden geseponeerd.

Getuigenverklaringen

Met zijn verhaal wil de advocaat een voor hem belangrijk punt aanstippen: de geloofwaardigheid van getuigenverklaringen. De politie moet volgens hem daar niet altijd blind op af gaan, hoe betrouwbaar ze ook klinken. ,,Mijn getuige was ervan overtuigd dat ze de dader geen moment uit het oog was verloren, dat ze haar burgerplicht vervulde en dat ze zich niet vergiste. Dat spookt nu nog door mijn hoofd.”

De Vries beseft dat de situatie ter plekke nogal chaotisch was en dat agenten in een splitsecond moeten overgaan tot een aanhouding (of niet), maar hij hoopt dat er in het vervolg kritischer naar verklaringen van getuigen wordt gekeken. ,,Dat kun je doen door altijd door te vragen en te achterhalen waarop zo'n overtuiging is gebaseerd. Houd altijd alternatieve scenario's in gedachte. Daarmee kun je een hoop ellende voorkomen.”

Schadevergoeding

Overigens laat De Vries het er niet bij zitten. Samen met zijn eigen advocaat gaat hij proberen een schadevergoeding te krijgen. ,,Kort na middernacht was al duidelijk dat ze een andere auto en bestuurder op het spoor waren. Waarom er niet voor is gekozen om mij toen niet meteen vrij te laten, is voor mij onduidelijk. Een les die mij als advocaat scherper maakt, maar die mij als mens ook heeft geraakt. Het heeft mij daarnaast ook gesterkt in mijn passie voor het vak van advocaat en mijn inzet voor verdachten in strafzaken.”