Auto rijdt supermarkt Lidl binnen: 33-jarige bestuurder aangehouden

De wagen reed rond 8.30 uur door de openstaande voorste pui de winkel binnen. Kort daarvoor had de Suzuki Alto al op de parkeerplaats rondjes gedraaid. Nadat de auto door de openstaande deuren naar binnen was gereden, gaf de bestuurder opnieuw gas om door de gesloten tweede pui te rijden.



Daarbij slipte de wagen volgens de politiewoordvoerder op een mat. “We moeten er niet aan denken dat hij wel door de tweede pui was gereden”, zegt politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk. ,,De winkel was open en het was er druk. Dan hadden er echt ongelukken kunnen gebeuren.’’ Na de mislukte poging om door de tweede pui te rijden, reed de wagen bestuurder achteruit weer weg.



De aangehouden man is een bekende van de politie. Zijn motieven voor de daad zijn nog onbekend, de man wil nog niet praten. ,,We gaan ervan uit dat hij niet uit was op een kaskraak of geld’’, meldt de politiewoordvoerder. De politie doet onderzoek bij de winkel. Burgemeester Marina Starmans komt de geschrokken medewerkers en klanten een hart onder de riem steken.