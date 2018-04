Auto's bedekt onder een laag Saharazand

Gisteren was de concentratie Saharastof boven ons land het hoogst. Vooral in het westen was dat goed te merken, omdat daar meer buien zijn gevallen. De neerslag bestaat uit een mengsel van water en Saharazand. Dat dwarrelt dan neer op auto's en tuinmeubels. Vandaag kunnen er in de middag veel buien vallen in het zuiden van het land waardoor alles wat buiten staat vies kan worden. Als het buiten droog blijft, merk je alleen dat er Saharazand in de lucht hangt aan een kleurrijke zonsopkomst en zonsondergang.