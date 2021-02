Auto te water in Amsterdam: drie kinderen ongedeerd, moeder vermist

Corona LIVE | Australië begint met vaccineren, Johnson wil alle Britse volwasse­nen voor juli een prik geven

4:52 Het RIVM meldt 4604 nieuwe, geregistreerde coronabesmettingen. Dat zijn er net als gisteren meer dan het gemiddelde van de afgelopen week, dat op 3759 ligt. En voldaan en een tikkie emotioneel, dat is hoe Guido Weijers vandaag terugkijkt op zijn voorstelling Masterclass Geluk vanmiddag in het Beatrix Theater. ,,Mensen waren hier echt aan toe, ze hadden honger naar een middagje uit.’’ Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.