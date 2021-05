Auto te water in Haaksbergen: 78-jarige bestuurder overleden

De massaal uitgerukte hulpdiensten hebben geprobeerd de man te reanimeren, maar het slachtoffer is overleden. Tijdens de inzet was de omgeving rondom de Richterstraat, waar de traumahelikopter is geland, en de Goorsestraat in Haaksbergen ruim afgezet.

Het is nog niet bekend hoe de 78-jarige automobilist te water is geraakt. „We gaan onderzoeken of het om een verkeersongeval gaat of dat meneer voor die tijd onwel is geworden”, meldt politiewoordvoerder Chantal Westerhoff. Bij het ongeluk waren geen andere personen of voertuigen betrokken.