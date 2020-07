Auto vermoedelijk in brand gestoken bij tankstation in Tilburg, man gewond naar ziekenhuis

VideoBij het Shell tankstation aan de Burgemeester Letschertweg in Tilburg is woensdagmiddag vermoedelijk een auto in brand gestoken. Dat meldt de politie. Een man raakte gewond.

Dat gebeurde rond 17.40 uur. De toegesnelde brandweer heeft het vuur geblust. De gewonde man is ter plekke behandeld en naar het ziekenhuis vervoerd. In hoeverre hij betrokken was bij het mogelijke aansteken van het vuur is niet duidelijk. ,,We onderzoeken het incident. De omgeving is afgezet en er worden mensen verhoord.”

Het tankstation en bijbehorende winkel zijn 's avonds afgesloten.

Slachtoffer bij kennis

Drie omstanders sleepten het slachtoffer weg van de brandende wagen, nadat hij buiten kennis op de grond belandde. Mo Sibilia was één van hen. ,,Hij lag maar een paar meter van het voertuig vandaan. Twee of drie. Daar sloegen de vlammen op dat moment al uit. In mijn eentje kreeg ik hem niet van zijn plaats af dus ik was blij toen twee anderen kwamen helpen.”

Zelf heeft Sibilia niet gezien wat er precies is gebeurd. ,,Maar ik zag wel dat het slachtoffer nog naar de auto toeliep terwijl die al in brand stond. Toen gingen bij mij alle alarmbellen af. Ik heb zelf namelijk als vervoerder met gevaarlijke stoffen gewerkt en weet dat zoiets levensgevaarlijk kan zijn. Een moment later lag hij op de grond. Gelukkig was hij bij kennis toen hij plaatsnam in de ambulance.”

Volledig scherm Autobrand in Tilburg. © Jack Brekelmans - Persburo BMS

Volledig scherm Autobrand in Tilburg. © Jack Brekelmans - Persburo BMS

Volledig scherm Autobrand in Tilburg. © Jack Brekelmans - Persburo BMS

Volledig scherm Autobrand in Tilburg. © Jack Brekelmans - Persburo BMS

Volledig scherm Autobrand in Tilburg. © Jack Brekelmans - Persburo BMS

Volledig scherm Autobrand in Tilburg. © Jack Brekelmans - Persburo BMS

Volledig scherm Auto vliegt in brand bij Shell tankstation in Tilburg. © Jack Brekelmans/Persburo BMS

Volledig scherm Auto vliegt in brand bij Shell tankstation in Tilburg. © Jack Brekelmans/Persburo BMS