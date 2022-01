Auto vliegt tijdens het rijden in brand op snelweg bij Borne; A1 afgesloten

massa-aangifte uitgebreid OM start onderzoek naar Willem Engel na ‘een van de grootste aangiftes ooit’ door Norbert Dikkeboom uit Harderwijk

Het Openbaar Ministerie in Rotterdam start een ‘oriënterend onderzoek’ naar de handelingen van Viruswaarheid-voorman Willem Engel. Dat is besloten op basis van de massa-aangifte die in december tegen hem werd ingediend. ,,De aangifte geeft voldoende aanleiding voor het starten van een oriënterend onderzoek”, zegt woordvoerder Olav Brink tegen deze site. Het onderzoek staat compleet los van de aangifte die D66-leider Sigrid Kaag onlangs tegen hem deed. Daarover volgt nog een besluit.

21 januari