Auto wint in grote delen van Nederland van trein, bus en fiets: ‘heilige koe’ blijkt onontbeerlijk

Onderzoekers van het PBL ontwikkelden nieuwe bereikbaarheidsindicatoren, waarmee toegang tot werk en voorzieningen beter in kaart gebracht kunnen worden. De conclusie is dat de auto verreweg het meest optimale vervoermiddel is, zelfs nog in de spits.

Drie op de tien ouderen in ons land kunnen binnen een half uur geen enkel ziekenhuis of buitenpolikliniek bereiken zonder auto, en ruim één op de tien niet binnen driekwartier. Veel middelbare scholieren moeten lang fietsen om een havo of vwo te bereiken. Dit belemmert de schoolkeuze van jongeren fors.

‘Mensen die gebruik (moeten) maken van openbaar vervoer en fiets ervaren een veel lager niveau van bereikbaarheid’, schrijft het PBL. ‘Vooral in veel stadsranden, in de suburbane kernen, en in landelijk gebied. Bovendien neemt de openbaarvervoerbereikbaarheid af in de daluren en het weekeinde wanneer servicefrequenties lager zijn'.

In de Randstad voldoet het openbaar vervoer doorgaans wél. ‘In de Randstad en in de steden weegt de grotere nabijheid van voorzieningen en banen duidelijk op tegen de gemiddeld lagere reissnelheden’, stelt het PBL.

Aanknopingspunten

Meer klachten over NS in oktober

Reizigersorganisatie Rover heeft in oktober fors meer klachten van NS-reizigers ontvangen dan in september. Dat kwam volgens de reizigersorganisatie nooit eerder voor. Ondanks de herfstvakantie deze maand, klaagden reizigers over minder treinen die vaak ook nog korter waren.

In totaal ontving Rover 2650 klachten in oktober. In september, normaal gesproken de drukste maand op het spoor, lag dat aantal op 1749. Directeur van Rover Freek Bos noemt dat eufemistisch ‘best bijzonder’, juist vanwege de herfstvakantie. ,,Je verwacht dan dat mensen minder melden omdat ze niet naar school, studie of werk gaan.”

Het traject waar reizigers de meeste problemen ondervonden was tussen Zwolle en Utrecht. Ongeveer een kwart van de klachten ging over dit traject. Volgens Bos komt dat omdat NS weliswaar met meer treinen is gaan rijden, maar wel korte. ,,In het weekend kwam bovendien 10 procent van deze klachten binnen. Dat is opvallend, omdat NS vaak wijst naar de piekmomenten als grootste oorzaak voor de klachten van reizigers.”