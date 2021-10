Automobilist (55) drinkt zes keer te veel en zorgt voor chaos in Bergen op Zoom

Code geel om dichte mist in ochtend: zicht lokaal minder dan 50 meter

8 oktober In grote delen van Nederland hebben weggebruikers vanochtend last van dichte mist. Op veel plaatsen in de regio is het zicht minder dan 100 meter. Langs de IJssel is het vaak nog meer beperkt. Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) heeft daarom code geel afgegeven.