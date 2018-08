Automobilist overleeft aanrijding met vrachtwagen niet op snelweg bij Hengelo

Haagse Gitta (27) en haar vriend leefden hun Australi­sche droom, totdat het noodlot toesloeg

17:59 De Nederlandse vrouw die ruim een week geleden in Australië door een autodief werd doodgereden, is de 27-jarige Gitta Scheenhouwer. Haar familie heeft maandag informatie over de in Den Haag geboren Gitta via Australische media naar buiten gebracht.